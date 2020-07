Nyasa Wikonda Masoka synes, der er svært at begå sig i Danmark. Hun forstår hverken sprog eller kultur. Foto: Anders Ole Olsen

Analfabet i klemme: Kan ikke skrive jobansøgninger

Det er ualmindelig svært at klare sig i det danske samfund, hvis man ikke kan tale dansk. Endnu sværere er det, når man er analfabet.

Efter eget udsagn kan hun ikke hverken tale, skrive eller læse dansk. Hun kan tale swahili og et par lokale congolesiske stammesprog, men hun kan slet ikke læse.

Kurt Baagø, Nyasa Wikonda Masokas danske ven, fortæller, at hun højst kan sige: Mig arbejde. Men at skrive en jobansøgning er helt urealistisk for den afrikanske flygtning, som ikke kan stave. Hverken på swahili eller dansk.