Der er stor forskel på, hvor længe der går fra et nødopkald, til den første ambulance ankommer på stedet. Billedet her er fra AMK-Vagtcentralen på toppen af Næstved Sygehus, der varetager alle de 112-opkald i Region Sjælland, hvor der er brug for en sundhedsfaglig indsats. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ambulancen kommer hurtigst i Næstved by - over fem minutter senere andre steder i kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ambulancen kommer hurtigst i Næstved by - over fem minutter senere andre steder i kommunen

Næstved - 19. marts 2021 kl. 10:41 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Region Sjælland har netop offentliggjort dets årlige rapport for responstider i det præhospitale beredskab. Her måles det, hvor hurtigt første ambulance eller lignende når frem til skadelidte fra alarmopkaldet tikker ind.

Tallene er gjort op efter postnummer, og i Næstved Kommune går det hurtigst, hvis man bor i 4700. Her tager det i gennemsnit 7 minutter og 15 sekunder for en ambulance at nå frem. 4684 Holmegaard følger lige efter med 8 minutter og 8 sekunder.

Fra middel til tilfreds Værre står det til for borgerne i yderkanterne af kommunen. 4262 må vente længst tid med 12 minutter og 42 sekunder, mens postnumrene i Karrebæksminde og Glumsø følger lige efter - her går det henholdsvis 10 og 20 sekunder hurtigere.

De tal er tilfredsstillende - men heller ikke mere, lyder det fra borgmester Carsten Rasmussen (S):

- Jeg vil ikke give de højeste karakterer, men heller ikke i bunden. Det er vel det, man kan kalde fra middel til tilfreds. Selvfølgelig vil man altid gerne have hurtigere hjælp, men det er jo ikke Københavns Kommune, hvor der kan sidde folk klar hele tiden. Overordnet set synes jeg, regionen løfter opgaven rigtig godt, siger han.

Responstider Næstved Kommune Så lang var den gennemsnitlige responstid i minutter – fordelt på postnumre:



4160 Herlufmagle: 09:40

4171 Glumsø: 12:22

4250 Fuglebjerg: 11:18

4262 Sandved: 12:42

4684 Holmegaard: 08:08

4700 Næstved: 07:15

4733 Tappernøje: 10:53

4736 Karrebæksminde: 12:32

Forskelle kan ikke undgås Borgmesteren hæfter sig ved, at det er en fordel for Næstved, at man fik lægebilen tilbage fra Slagelse i efteråret 2019. Den holder på Næstved Sygehus, og derfor er det klart, at hjælpen kommer hurtigere frem i 4700 end resten af kommunen.

- Det kan ikke undgås, at der er forskelle når vi fylder 10 procent af Sjælland. Der er 55 kilometer fra nord til syd i kommunen. Det er altid svært, når man skal vente på hjælp - uanset om der går 7 eller 12 minutter. Det har jeg selv prøvet et par gange. Det vigtigste for mig er, at det er den rigtige hjælp, der kommer frem, siger Carsten Rasmussen.

Kan du godt forstå, hvis borgerne i for eksempel Sandved synes, at der er lige lovlig stor forskel - det tager næsten dobbelt så lang tid at komme derud?

- Det kan jeg sagtens. Men det er desværre sådan i et samfund, der centraliseres mere og mere. Man er ringere stillet, hvis man ikke bor tæt på en Falck-station. Der er fordele og ulemper ved at bo på landet. Vi kunne godt have fire ambulancer holdene i Sandved, men det bliver bare for dyrt i forhold til den effekt, man får ud af det, lyder det fra borgmesteren.

Han nævner til slut, at der også er gjort meget med at få flere hjerteløbere og lignende tiltag på plads de seneste år. Dette er også helt korrekt, og det skal nævnes, at netop hjerteløbere, nødbehandlere (brandfolk i nødbehandlerbiler, red.), akutbilen, der er bemandet med avancerede paramedicinere, samt frivillige 112-akuthjælpere ikke tæller med i statistikken.

relaterede artikler

Her reddes liv med skovudsigt 18. december 2019 kl. 14:26