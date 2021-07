Se billedserie Ole Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør i Tjekkiet, fylder i dag 60 år. Her er han ved Hotel Vinhuset i august 2019, hvor han gennem sin ungdom havde flere forskellige jobs. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Ambassadør fejrer rund fødselsdag i Prag

Næstved - 27. marts 2020 kl. 20:15 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Ole Frijs-Madsen kan i dag fejre 60 år som Danmarks ambassadør i Tjekkiet.

Han voksede op i Næstved, hvor faren Bent den gang var overlæge på Næstved Sygehus, mens moren Inger var lærer. Forældrene bor stadig i Næstved, men Ole Frijs-Madsen har været vidt omkring både hvad angår opgaver og rent geografisk, siden han blev uddannet jurist med speciale i International ret og EU-ret.

Ung i Næstved I ungdomsårene havde han fritidsjob på BP-tanken ved sygehuset, siden fejede han gården, blev opvasker og til sidst natportier på Hotel Vinhuset.

Det blev også til nogle år med sommerferiejob på Holmegaard Glasværk, hvor han skulle sortere fejlglas fra. Og da han blev 18 år og fik kørekort, arbejdede han hos stålgrossisten S.C. Sørensen i Staalgården, hvor han blandt andet kørte ud med varer.

- Det er sundt at have prøvet at være på en fabrik og vide, hvordan det er at arbejde sådan et sted. Mine forskellige jobs i Næstved lærte mig en del om, hvordan samfundet fungerer, og jeg lærte at tjene mine egne penge, har Ole Frijs-Madsen tidligere fortalt til Sjællandske.

Den gang var han i øvrigt også en ret habil tennisspiller og spillede tillige musik på højt niveau og overvejede at søge ind på konservatoriet.

Han bestod den teoretiske del, men dumpede til den praktiske eksamen på musikonservatoriet og søgte i stedet ind på drømmestudiet samfundsfag på universitet, men det viste sig, at han manglede 0,1 point, så i stedet havnede han på jura.

Ambassadør Siden 1987 har han været ansat i udenrigsministeriet bortset fra en orlov i 2001-2007, hvor han var direktør i Baltic Development Forum, der skulle udvikle Østersøregionen med Uffe Ellemann-Jensen som bestyrelsesformand.

I ministeriets regi har han arbejdet i FN i Geneve, arbejdet med humanitær bistand, været økonomisk rådgiver på den danske ambassaden i London, været chef for Invest in Denmark og siden 2011 ambassadør i tre forskellige verdensdele. Først i Argentina, så i Saudi Arabien og i dag i Tjekkiet. Især årene i Saudi-Arabien bød på meget alsidige opgaver. Her var han både tovholder på kronprinsparrets tredages officielle besøg i 2016 og måtte håndtere et muligt terrorangreb, da en dansk mand blev beskudt i en rundkørsel i hovedstaden Riyadh.

- Min tid i Saudi Arabien var eksotisk, enormt spændende samt fysisk og psykisk krævende, har Ole Frijs-Madsen tidligere udtalt.



Artiklen fortsætter under billedet.

Ole Frijs-Madsen var i august 2019 på rundtur i sin barndomsby, og barndommens gade hed dengang Skovvænget men har i dag skiftet navn til Ved Skoven. Foto: Jens Wollesen



Privilegium men... - Det er et privilegium at arbejde for Danmark på den måde, som jeg har fået mulighed for, men selvfølgelig har der også været omkostninger og afsavn, når man har tilbragt 15 år af sit arbejdsliv uden for landets grænser, siger dagens fødselar, ambassadør Ole Frijs-Madsen.

- Det håber jeg, at både min nærmeste familie og mine gode venner tilgiver mig, tilføjer han eftertænksomt. Ligesom mange her under Coronakrisen ikke kan besøge de ældre i familien, så har han typisk kun været i Danmark nogle gange om året, hvor han kunne besøge sine gamle forældre i Næstved og den øvrige familie.

Danmark set udefra Som Danmarks repræsentant i forskellige lande er han vant til at se på Danmark udefra og siger:

- Vi har meget at være stolte af i vores lille land. Vi er blevet mere internationale som nation og forhåbentlig også mere velinformerede og engagerede verdensborgere. Det er der brug for i en tid med store trusler, herunder en kæmpe klimaudfordring, Den må vi ikke overlade til næste generation. Der skal handles af os alle sammen NU.

Den eftertænksomhed, der som regel føler med en rund fødselsdag, har også fået ham til at tænke over måden vi lever på i Danmark:

- Vi skal passe på med at tro, at det er den eneste rigtige måde. Inspiration fra udlandet har altid præget vores kultur, ligesom Danmark med stolthed også inspirerer mange i udlandet. Lad os holde fast i vores åbenhed og nysgerrighed uden at være naive. Artiklen fortsætter under billedet.

Som ambassadør i Tjekkiet er forholdene meget mere lig de danske, og som en del af arbejdet var Ole Frijs-Madsen på gaden under priden i 2019 for seksuelle minoriteters rettigheder. Privatfoto



Fredelig dag På grund af coronakrisen bliver her tale om en ret fredelig rund fødselsdag:

- Jeg vil lave min yndlingsmenu til aften, en blanding af dansk og fransk mad med østers eller kammuslinger til forret, en god lammeculotte, franske oste og en god vin til, siger fødselaren fra sit hjemmekontor i Prag.

Han er ambassadør i Tjekkiet halvandet år endnu, og ved endnu ikke, hvad han derefter skal.

- Erfaringen har lært mig, at der altid viser sig overraskende muligheder, som man ikke på forhånd havde forventet, siger han.

