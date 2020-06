Altansang med Nanna

De to kunstnere underholdt hver med en halv times musik ved fire koncerter hver - tre koncerter i Mølleparken, to i Primulagården og en enkelt koncert i Bakkegården, Tårnparken og Karrebækhus.

- Vi savner alle sammen oplevelser, der kan samle os, og at mærke de fællesskaber, som vi er en del af. Derfor ønsker vi at give sine beboere mulighed for at opleve en såkaldt Altankoncert, siger direktør i Bolig Næstved, Mogens Sandahl.