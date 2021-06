Alt tjekkes: Risiko for giftstoffer i drikkevandet

Kravene til drikkevandet er blevet skærpet efter fundet af store mængder PFOS i blandt andet Korsør. Foto: Arkivfoto

Næstved - 15. juni 2021 kl. 12:20 Af Martin Rye Kontakt redaktionen

- Der kan være en risiko for, at der skal lukkes flere vandboringer.

Sådan lyder det fra borgmester i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen (S). Udtalelsen kommer i kølvandet på, at grænseværdierne for giftstoffet PFOS er blevet sænket i hele Danmark. Nu går kommunen og et analysefirma i gang med at tjekke samtlige vandboringer og finde ud af, om den nye grænseværdi bliver overskredet.

Analysefirmaet undersøger særligt den tidligere øvelsesplads i Ladby og Beredsskabsstyrelsen Sjællands hovedkvarter i Næstved. Det skyldes, at der tidligere er fundet mængder af giftstoffet i området.

Selvom der kan være risiko for, at nogle vandboringer skal lukkes, så maner borgmesteren til ro. Ifølge Carsten Rasmussen forventer han ikke, at der bliver fundet store mængder af PFOS. På nuværende tidspunkt, kan han dog ikke vide sig sikker.

- Det er en teoretisk risiko, vi ved det ikke. Jeg tror, at chancen for at få syv rigtige i Lotto er større, men det må undersøgelserne i de kommende måneder vise, siger han.

Frem til 1. september skal et analysefirma samle prøver fra samtlige vandboringer og vandværker i kommunen. Hvis der skulle dukke noget PFOS op i prøverne, bliver boringen lukket midlertidigt. Herefter bliver vandet fortyndet med vand fra andre boringer, så det vand, der ender hos forbrugeren, er frit for PFOS.

Spor af PFOS Ifølge centerleder hos Plan og Miljø i Næstved Kommune, Jens Bach, er der kun fundet PFOS i de øverste vandlag ved de to øvelsespladser.

I 6-7 meters dybde har man fundet små spor af PFOS, men da der blev gravet i 60-70 meters dybde, blev der ikke fundet nogle giftstoffer.

- Vi mener ikke, at der kommer til at blive lukket nogle boringer. Men vi holder øje med det, siger Jens Bach.

Centerlederen fortæller, at vi i Næstved Kommune er udstyret med et tykt lag moræneler, der gør det ekstra svært for eventuelle giftstoffer at trænge ned til drikkevandet.

Er der problemer? Næstved Kommunes forsyningsselskab, NK-Forsyning, er allerede gået i gang med arbejdet. Selskabet har bestilt prøver og analyser af deres spilde- og råvand.

- Nu skal vi i første omgang finde ud af, om vi har nogle problemer. Men jeg er meget sikker på, at vi ikke kommer til at se PFOS i drikkevandet, siger Peter Hougaard, udviklings- og projektdirektør hos NK-Forsyning.

Lige nu har forsyningsselskabet ikke en klar køreplan for, hvad der skal ske, hvis der skulle dukke målinger op, der overstiger grænseværdierne. Men ville det ikke være smart at have en køreplan for, hvad I skal stille op, hvis der dukker noget op?

- Vi kan ikke lave en køreplan for "noget." Hvis prøverne viser, at grænseværdierne bliver overskredet, så må finde ud af, hvordan vi forholder os til det, siger Peter Hougaard.