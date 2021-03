Alt kan lade sig gøre på boligmarkedet: Thomas har solgt byens dyreste hus

Boligmarkedet boomer - og det er langtfra kun i hovedstadsområdet at der kan opnås salgspriser, der får de fleste til at måbe. Partner i EDC, Thomas Pedersen, er en glad mand. For han har lige solgt det dyreste hus som EDC i Næstved nogensinde har haft til salg. Liebhaverejendommen ligger på Fællesejevej og byder på 280 kvadratmeter bolig med swimmingpool, en sø i baghaven, idyllisk omkranset af Klosterskoven, fire garager og 10 minutters cykeltur til bymidten.