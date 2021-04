Alm. Brand flytter kontor: Rykker ind på Axeltorv

- Vi glæder os til at flytte tæt på kunderne i området, og med den centrale placering er det både nemt for dem at komme til os, ligesom vi nemt kan komme ud at besøge dem, siger Nasar Majid, der er områdesalgsleder i Alm. Brand.