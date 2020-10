Hanne Brønd Holst har erfaring med at synge middelalderinspireret musik. Privatfoto

Allehelgenskoncert i populær kirke

Hanne Brønd Holst har en stor viden om og erfaring med at synge musik af middelaldermystikeren Hildegard von Bingen. Hildegards tekster og melodier udtrykker dybe, religiøse følelser, som i dag stadig kan fascinere og mane til eftertanke. Den amerikanske komponist Philip Jones er gennem hendes musik blevet inspireret til at komponere ny musik, og koncertens første består af Hildegards hymne »O viridissima virga« (O friskeste grønne gren), der er sammensat af seks dele. Hver del fortolkes efterfølgende af en orgelsats af Philip Jones, spillet af Karsten Gyldendorf.

Dødsmesse-musik

Koncertens anden del er en uropførelse af Karsten Gyldendorfs requiem for sangsolist og orgel. Et requiem er en dødsmesse, som i den katolske kirke har været opført ved begravelser og til allehelgen. Dette nye requiem er ikke tænkt som gudstjenestemusik men snarere til koncertbrug eller til en andagt, hvor der er behov for stilhed og eftertanke.