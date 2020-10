Herlufsholm Idrætscenter har genindført de blå, røde og gule bånd for at undgå for mange børn i bassinet, fortæller centerleder Philip Green. Fotos: Kim Palm

Alle med røde bånd skal op: Svømmehaller indfører stopur

Du husker det sikkert selv, dengang vi blev kaldt op af vandet lige når det var allersjovest, da bademesteren brølede »Alle med røde bånd skal op.«

Nu er fortiden vendt tilbage til Herlufsholm Idrætscenter - i hvert fald for en stund. For i skolernes efterårsferie har byens to svømmehaller på Nygårdsvej og i Herlufsholm Idrætscenter nemlig set sig nødsaget til at genindføre tidsbegrænsning for at undgå for mange børn i bassinet ad gangen.