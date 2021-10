Foto: Allan Noerregaard

Alle kan brevstemme til kommunalvalget

Næstved - 05. oktober 2021 kl. 15:07 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Tirsdag d. 5. oktober blev der åbnet for at brevstemme til kommunal- , regions- og ældrerådsvalget den 16. november. Der kan brevstemmes til og med den 12. november.

I Næstved Kommune kan der stemmes i Borgerservice på biblioteket i Næstved, på bibliotekerne i Glumsø, Fuglebjerg, Fensmark og Korskilde bibliotek i den betjente åbningstid.

Er man bortrejst til et andet sted i landet, har man mulighed for at brevstemme til kommunal- og regionalvalget på et hvert Borgerservicecenter i Danmark. Brevafstemning til Ældrerådet kan kun ske i Næstved Kommune.

Men man kan sagtens brevstemme inden valget, hvis man ønsker det. Faktisk opfordrer Næstved Kommune til, at gøre brug af muligheden for at brevstemme.

- Vi vil gerne bevare nogen af de gode Corona-vaner, og der er ikke grund til at samles alt for mange mennesker på valgdagen. Derfor opfordrer vi til, at så mange som muligt brevstemmer, siger teamleder Gitte Nonbo fra Center for Politik og Udvikling.

Legitimation Har man endnu ikke modtaget sit valgkort med posten, skal man fremvise legitimation, f.eks. sundhedskort eller kørekort, når man møder op for at brevstemme.

Hvis man på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen - kan man ansøge om at lov til at afgive sin stemme i eget hjem.

Man kan ringe til Næstved Kommune på 5588 5588 og meddele at man ønsker at brevstemme i eget hjem eller søge skriftligt. Der kan kan ansøges mellem den 19. oktober og 4. november. en 19. oktober 2021.

Ønsker man at søge skriftligt, kan ske på følgende måder

Hjemmeafstemning Udfyld skemaet digitalt ved at klikke på selvbetjeningsløsningen på denne side. Hvis man modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp gennem Næstved Kommune, vil hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper som udgangspunkt medbringe ansøgningsskema - hvis ikke, så spørg efter det, eller

Når Næstved Kommune har behandlet ansøgningerne, vil man enten pr. telefon eller brev modtage besked om, hvornår man kan stemme hjemmefra. Besøgene vil foregå i de sidste 14 dage op til afstemningsdage og foregår ved at man modtage besøg af 2 tilforordnede, der vil hjælpe med at brevstemme.