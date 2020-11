Det tidligere Dalton-medlem kommer til Næstved om knap et år. Pressefoto

Allan Olsen på jubilæumstur

I 1981 sad Allan Olsen i Frederikshavn og legede med tanken: Måske man kunne leve af at spille musik? En håbløs idé, medmindre man var både ung og naiv.

Heldigvis var Allan Olsen begge dele. 40 år og et hav af priser senere har han aldrig bestilt andet end at skrive sange og spille dem for folk.