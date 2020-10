Alkoholproblemer rammer alle

Vi kender ham alle sammen. Manden på bænken, der altid har en øl eller en flaske spiritus i hånden. For de fleste står det klart, at han har et alkoholproblem.

Men hvad med hende, der har fast job og familie, men som bliver nødt til at drikke et stort glas vodka eller to, når hun kommer hjem fra arbejde, for at kunne holde livet ud?

Eller ham, der som regel kun drikker til fester, men som altid bliver så fuld, at han bliver uvenner med sine venner, fordi han er ubehagelig og måske bliver voldelig?

Det kan være mennesker, der også har et alkoholproblem, men som ikke selv mener, at det er så slemt, fordi de ikke passer ind i det typiske alkoholiker-stereotyp.