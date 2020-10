Alice med abstrakte værker

I science fiction-videoværket "Brev til Det Hinsides" udspiller der sig en historie om forholdet mellem to maskiner, der som SOSer har det arbejde at omdanne følelser til strøm. De to maskiner kommunikerer via sociale medier i et abstrakt univers hinsides liv, død og identitet. Værket er et samarbejde mellem kunstneren selv og en SOSU-assistent.