Se billedserie Udviklingschef Leon Kristensen og projektchef Farid Andkjær Shirmohammad står her ved en af de to indkørsler til den kommende Aldi. Det er den snoede vej der bliver etableret fra Østre Ringvej. Foto: Per Witt

Aldi er snart parat til at fylde endnu flere indkøbsposer i Næstved

Næstved - 24. marts 2021 kl. 09:28 Af per witt Kontakt redaktionen

Forbipasserende på Østre Ringvej har de seneste par måneder kunnet følge forvandlingen af hjørnet Østre Ringvej og Kalbyrisvej på adressen Snerlevej 2.

På den lille høj på hjørnet har i årtier ligget et lille butikscenter, der servicerede boligkvartererne i Kalbyris. Men i snart en del år har Kalbyriscentret fået kamp til stregen efter at Lidl, Rema 1000 og senest Netto åbnede nye, store og moderne butikker på den anden side af Østre Ringvej og på Erantisvej.

Det hele står i grå beton og stål fra gulv til loft. Om få måneder indvies Næstveds nyeste dagligvarebutik her på Snerlevej. Foto: Per Witt

Butikscentret, med det store træ i midten på torvet, der gennem årene husede både en Netto, bager, cykelhandler, frugthandel, bodega, frisør, spillehal m.m. sygnede hen, og da Netto droppede butikken i butikscentret for at etablere sig lidt længere oppe ad vejen på den modsatte side af Østre Ringvej var slaget slut.

Centret lå som en uindtagelig fæstning for forbipasserende på Østre Ringvej. Der var ikke længere grund til at svinge op ad Kalbyrisvej til centret på Snerlevej, for der var nemmere adgangsveje til indkøb ved ringvejen. Nådestødet var sat ind og dødsdommen afsagt.

Forladt og forfald Forfaldet af bygningerne satte ind, og ny anvendelse slog fejl.

Bygninger og kældre i det gamle center blev fra begyndelsen af dette år banket ned, og et par meter jordoverflade er ligeledes fjernet, så matriklen på 10.000 kvm nu er på niveau med Østre Ringvej. Byggeriet kom i gang og har forløbet planmæssigt uden afbrydelser. Selv støbningen af gulvplanet foregik i frostvejr.

Bygningen vil fra kunne ses tydeligt fra vejsiden og vil til forveksling ligne byens anden Aldi længere mod syd på Østre Ringvej. Foto: Per Witt

- Det kunne vi gøre blandt andet ved at blande varmt vand i betonen, forklarer projektchef i Aldi, Farid Andkjær Shirmohammadi

Økonomisk vitaminindsprøjtning

Det er ikke nogen hemmelighed at Aldi har været udfordret på økonomien i Danmark, men nu sætter dagligvarekæden alle sejl til og opruster over hele landet.

- Alene på Sjælland etableres derfor yderligere 30-40 spritnye og topmoderne Aldibutikker, fortæller Leon Kristiansen, der er Aldis udviklingschef i den sydlige del af hovedstadsområdet og resten af Sjælland.

Ud over disse nye butikker bliver omkring 45 af de nuværende ca. 80 Aldi-dagligvarebutikker på Sjælland flyttet til nye og bedre lokaliteter i sit område.

- Vi har nu 184 butikker på landsplan og vores mål er at komme op på fremtidssikrede 250 Aldi-butikker i løbet af få år. I Næstved slutter det ikke med den kommende butik på Snerlevej. Vi er i fuld gang med at finde de helt rette placeringer til yderligere to ud over den nuværende nær Åsen på Østre Ringvej, fortæller Farid Andkjær Shirmohammadi.

Både han og Leon Kristiansen er klar over, at der vil være en vis kanibaliseringseffekt, når nye Aldi-butikker skyder op i samme by.

- Vi håber på at der opstår en synergieffekt med mange dagligvarebutikker i samme område, og så kan det jo også tænkes, at vi kan tiltrække kunder til butikken fra konkurrenterne på den anden side af vejen, siger Lean Christiansen.

Sådan kommer den ny daglivvarebutik til at tage sig ud om få måneder.Teknigsk tegning: Aldi

Ingen Aldi-buler i bilerne Ikke al jord på grunden er kørt væk - noget af den afgravede jord omdannes til en ny støjvold mod boligområdet bag den kommende dagligvarebutik.

Bygningen bliver på 1.455 kvadratmeter. Det bliver en af de største Aldi-butikker, og lidt større end den eksisterende Aldi ved Åsen.

Grønne tiltag På grunden bliver der plads til 70-80 ekstra brede parkeringspladser med en bredde på 2,8 meter samt to el-ladestandere til en start. På taget placeres et ca. 750 kvm stort solcelleanlæg med 400 solcellepaneler, der blandt andet vil kunne levere strømmen til butiksbelysning og ladestanderne.

Aldis mål er at reducere Co2-aftrykket med 40 procent i år i forhold til i 2015. Det gøres i de nye butikker og de renoverede med bl.a. førnævnte solceller, LED-belysning og klimaneutrale kølemidler.

Leon Kristensen og Farid Andkjær Shirmohammad har flere Aldi-butikker i støbeskeen. Der arbejdes også på at finde en god placering til yderligere to Aldi i Næstved inden for de kommende år. Foto: Per Witt

Nye indkørsler Når den kommende Aldi skal indvies, hvilket vil ske i slutningen af juni hvis alt går vel, kan man komme dertil via to indkørsler. Det etableres en ny indkørsel fra Østre Ringvej tæt på svingbanen til Lidl og Silvan samt fra Kalbyrisvej efter krydset. Den gamle vej til det tidligere center bliver ikke aktuel.

- Vi håber, der bliver taget godt imod Aldis koncept her på Snerlevej. Vi kommer til at ligge lige i smørhullet for det kommende Stenlænge-boligområde og de øvrige boligkvarterer ved Kalbyris, siger Leon Kristiansen.