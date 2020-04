Tandlægevagten kan kontaktes i helligdagene. Her er det tandlægerne Bernt og Betina Bille fra »Tandlægerne Bille« på Præstøvej, der iført de specielle dragter, som de skal have på og udskifte mellem hver eneste patient. Privatfoto

Akut tandpine i påsken - kontakt tandlægevagten

Hvis du får akut ondt i bisserne i helligdagene i påsken og derfor har brug for tandlægehjælp, så fortvivl ej. Landets tandlægevagter- også i Region Sjælland - kan kontaktes og står klar til at hjælpe.

De har som regel travlt i højtiderne, fordi tandlægerne holder lukket. I påskedagene forventer landets tandlægevagter, at der bliver ekstra travlt. Det skyldes, at tandlæger - på grund af den igangværende corona-pandemi - i en periode kun må behandle patienter, der har et kritisk behandlingsbehov.

Hvis du får akut behov for tandlægehjælp uden for tandlægens åbningstid - om aftenen, i en weekend eller i helligdagene i påsken - skal du ringe til tandlægevagten i din region og bestille tid. Du kan ikke møde op uden en aftale.

Hvis du har behov for akut tandbehandling, men er smittet med corona eller har symptomer - også bare lette som for eksempel snue, ondt i halsen og/eller hoste, skal du også ringe til tandlægevagten. Tandlægevagten vil eventuelt henvise til lægevagten, som kan henvise videre til hospitalstandlægerne.

Når du møder op hos tandlægevagten, skal du huske dit gule sundhedskort og være opmærksom på, at priserne er højere end ved en normal tid hos tandlægen. Behandling af børn under 18 år betales dog af bopælskommunen.

Der kan være lang ventetid, men tandlægerne vil gøre, hvad de kan for at hjælpe dig så hurtigt som muligt. Tandlægevagten overholder, ligesom din egen tandlæge, alle Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer eksempelvis i forhold til hygiejne. Åbningstider og kontaktinformation for tandlægevagten i Region Sjælland findes her: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/akut-hjaelp/tandpinevagten-og-giftlinjen/Sider/Om-Tandpinevagten.aspx