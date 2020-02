Akut-samarbejde giver Næstved Sygehus kæmpeløft

Med regionsrådets beslutning om at Næstved Kommune kan få adgang til akutpladser på Næstved Sygehus er der taget et markant skridt i retning af at give ældre i Næstved-området en stærk forbedret sygehus- og sundhedsbetjening. Vi har længe i såvel byråd som regionsråd ønsket at gøre sygehuset til et stærkt og dygtigt specialsygehus med høj kvalitet. Det betyder, at Næstved Kommune tilbydes et etageafsnit til kommunale akutpladser. Nu handler det derfor om, at sygehuset og Næstved Kommune i tæt samarbejde får skabt rammerne og et tæt samarbejde for specielt vores ældre borgere med kroniske sygdomme.