Der er nye muligheder for at ?hænge ud? med naboer og venner i Rønnebæk. En gruppe af aktive borgere invitere til træningsaftener. Træningspladsen ved Rønnebæk Kirke åbner på søndag kl. 15. På billedet ses fra venstre: Louise Milling, Camilla Zachau, Anne Hebert, Malene Sørensen, Natascha Lykke Nielsen og Tommy Bjørn Heinicke. Foto: Kirsten Ditmar Kring

Aktive kræfter bag nyt samlingssted i Rønnebæk

Bylauget har været med på banen, men det er lokale ildsjæle i Rønnebæk, der er lykkes med at få stablet et udendørs træningsanlæg på benene. Det er indrettet på et område på Kirkevej - tæt ved kirken og den populære hundeskov.

- Vi har fået nogle midler, som har været øremærket til at skabe et aktivt samlingssted i Rønnebæk. Vi glæder os til at tage det brug, siger Kirsten Ditmar Kring, som er medlem af bestyrelsen i Rønnebæk Bylaug.