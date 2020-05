Aktiv smitteopsporing: Nu kan du blive testet i eget hjem

Indtil nu er det kun på sygehuset og i testcentrene, at du kan blive testet for Covid-19.

Men nu sker der noget nyt i forsøget på at få kontrol med den lumske virus. 13 biler, syv i Næstved og seks i Roskilde, holder klar foran testcenteret - klar til at køre ud til aktiv smitteopsporing.

- Den udkørende test henvender sig især til folk, som ikke magter at køre til testcenteret. De vil nu få tilbud om at blive testet i eget hjem, fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Specialuddannede værnepligtige eller sundhedspersonale er klar til at sætte sig bag rattet og køre ud til folk, der har været sammen med nogen som er blevet testet positive for Covid-19. Forsøget begynder på mandag den 18. maj og er det første af sin art herhjemme.

Dermed er Region Sjælland frontløbere i forsøget på at opspore potentielt smittede personer. Efter testperioden er forsøget klar til at blive rullet ud over hele landet.

- Det kan være et ældre ægtepar fra Fuglebjerg, som opdager at deres faste bridgemakkere er blevet smittet. De har nu mulighed for at gøre brug af det nye tilbud om at blive testet i eget hjem, oplyser Magnus Heunicke.