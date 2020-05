Se billedserie Theresa Bernstein og Jørgen Pedersen fra aktionsgruppe til bevarelse af Mogenstrup ås, foreslår at DSB placerer værkstedet i øverup, tæt ved industriområdet i Holsted. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Aktionsgruppe foreslår alternativ: Her kan DSB-værkstedet placeres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktionsgruppe foreslår alternativ: Her kan DSB-værkstedet placeres

Næstved - 25. maj 2020 kl. 19:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det skal ligge lige her.

Jørgen Pedersen og Theresa Bernstein fra Aktionsgruppen til bevarelse af Mogenstrup ås, har inviteret Sjællandske på sightseeing i Øverup.

Sammen med arbejdsgruppen har han skrevet til Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Erhvervsstyrelsen med en stribe skarpe argumenter om, hvorfor kommunen og DSB bør placere værkstedet i Øverup i stedet for den nuværende valgte placering for foden af de fredede Fårebakker, lige nord for Mogenstrup.

Og ifølge aktionsgruppen er der flere indlysende fordele ved at DSB slår sig ned i Øverup.

For og imod - Ved Fårebakkerne er der store udfordringer med tilkørselsforhold til og fra værkstedet. Det skal ifølge kommunen foregå af den snævre og snoede Fladsågårdsvej. Men her i Øverup er vejforløbet allerede etableret og tilkørslen til kommunens øvrige vejnet er meget bekvem, argumenterer aktionsgruppen.

Men der er også et par iøjnefaldende ulemper ved at placere værkstedet i Øverup. Der ligger nemlig ni ejendomme indenfor 250 meter. De skal fjernes. Og terrænnet er også udstyret med et par gedigne bakker, som skal jævnes med jorden, da DSB kræver fladt terræn til det kommende værksted.

- Men samlet set er der ingen tvivl om, at det giver meget mere mening at placere værkstedet i et område, som i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde i stedet for at vælge en placering, hvor alle beskyttelseszoner til fredsskove og Fladsåen systematisk bliver overskredet, lyder argumenterne fra aktionsgruppen.

Statslig syltekrukke I øjeblikket ligger sagen hos Erhvervsminister Simon Kollerup. Kommunen har bedt ham om at godkende placeringen nær Mogenstrup.

Uden ministerens godkendelse om at forvandle 71 hektar for foden af Fårebakkerne til byzone risikerer projektet nemlig op mod halvandet års ventetid på sagsbehandling i Planklagenævnet.

Det betyder også, at den offentlige høring er udsat til 30. juli. Udover Aktionsgruppen fraråder også Danmarks Naturfredningsforening at etablere værkstedet for foden af det fredede istidslandskab.

DSB forventer at værkstedet står færdigt i 2025.

Dermed rykker omkring 100 medarbejdere fra Otto Bussesvej i det indre København og ned til os andre i provinsen.

Helt ny bydel DSB sælger arealet til Københavns Kommune som dermed råder over en attraktiv grund til en helt ny bydel i den kostbare del af Hovedstaden.