Bilisten opdagede politiet for sent. Modelfoto: Thomas Olsen

Aggressiv bilist må nok til lommerne

Føreren var tilsyneladende ikke klar over, at politiet kørte lige bag ham, for han kørte meget aggressivt med alt for høj fart og overhalede i en venstresvingsbane, så andre trafikanter måtte bremse op. Desuden holdt han heller ikke tilbage for gult.