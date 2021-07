Se billedserie Lokalplanforslaget, der skulle have banet vej for solceller i Nylandsmose, er blevet endegyldigt afvist. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Afvist: Staten stopper solceller i Nylandsmose Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Afvist: Staten stopper solceller i Nylandsmose

Næstved - 06. juli 2021 kl. 04:53 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Planerne om et 166 hektar stort solcelleprojekt i Nylandsmose bliver nu definitivt skrinlagt. Det fremgår af en meddelelse fra Plandata.dk, det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark, som nu har afvist det lokalplanforslag, der skulle have banet vej for det store solcelleprojekt i Danmarks ældst inddæmmede fjord.

- Da først ministeren havde nedlagt veto mod projektet var der ikke så meget at stille op, så ja lokalplanforslaget er blevet afvist, bekræfter centerchef for Plan- og Miljø i Næstved Kommune, Jens Bach.

Et stort flertal i byrådet havde ellers anbefalet projektet, som i lokalplanforslaget gav Gavnø Gods mulighed for at opstille et stort solcelleanlæg, som kunne have forsynet 37.500 husstande med grøn energi.

- Der bor jo ikke nogen dernede, og derfor vil solcellerne heller ikke genere naboerne, lød nogle af argumenterne fra Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative, som alle anbefalede placeringen i Nylandsmose.

Minister sagde stop Men 21. februar sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) klart og kategorisk stop, da projektet kolliderede med reglerne om ikke at opstille store tekniske installationer i kystnærhedszone.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal have store ambitioner på klimaomstillingen, men det skal ikke ske på bekostning af vores naturlandskaber og vores kyster, fastslog Kaare Dybvad Bek.

Det fik Næstved Kommune til at sætte projektet i bero. Men nu er planerne endegyldigt punkteret. I hvert fald i sin nuværende form, bekræfter chefen for Plan- og Miljø.

- Reelt betyder det, at der skal laves en ny lokalplan for at komme i mål med projektet. Men kystnærhedszonen er svær at lave om på, når projektet ligger der hvor det ligger, erkender Jens Bach.

Dermed har Næstved Kommune fået afvist to mulige placeringer af solcelleanlæg. I Nylandsmose sagde staten stop, mens politikerne i Plan- og erhvervsudvalget selv stoppede planerne om et solcelleprojekt nær Blangslev, da det lå for tæt på kommunens første solcelleprojekt ved Snesere, hvor internetgiganten Google høster strøm fra et anlæg på 66 hektar.

Klimaplanen halter Kommunens egen klimaplan opererer ellers med en reduktion af CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 - sammenlignet med niveauet i 2019, så kommunen får travlt med at finde nye grønne løsninger og bedre placeringer af store solcelleanlæg de kommende år.