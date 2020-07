Se billedserie Tegningen af den færdige multipark. Der bliver mulighed for både at optræde på den overdækkede scene, afholde loppemarkeder på torvepladsen, stå på skateboard og lave parkour. Illustration: Møller og Grønborg A/S

Afsløring: Sådan kommer Fuglebjerg Multipark til at se ud

Næstved - 03. juli 2020 Af Ida Steenfeldt Andersen

En sansehave, en overdækket scene og legepladser til både store og små. Det er bare nogle af de ting, som Fuglebjerg Multipark kommer til at indeholde, ud fra de tegninger, der indtil videre er klar.

Annie Eriksen fra Landsbyklyngen, der står for multiparken, viser stolt tegningerne frem.

- Arkitekterne bag (Møller og Grønborg A/S, red.) har virkelig lyttet efter og inddraget mange af de inputs, som vi er kommet med, siger hun.

Udover det nævnte vil der efter planen også komme et parkourområde, torveplads, der kan bruges til små, hyggelige markeder, en plæne med en form for springvand, hvor børn og barnlige sjæle kan pjaske i sommervarmen, og et sted, hvor man kan hænge ud.

Alt i alt lyder den foreløbige pris for opførsel af multiparken på 12 millioner kroner. Penge, som landsbyklyngen blandt andet vil søge gennem Realdania, fonde, LAG-midler og andre steder.

Borgerne har bestemt Udover Landsbyklyngens egne forslag har Fuglebjergs borgere også haft rig mulighed for at melde ind med ønsker til multiparken.

- Der er blevet afholdt workshop på skolen for de unge, vi har lavet borgerundersøgelser, der er blevet svaret på spørgeskemaer og meget mere, så alle har haft mulighed for at komme med idéer, siger Annie Eriksen.

Resultatet er endt ud med de første plantegninger til en multipark, der tilgodeser så mange borgergrupper i byen som muligt.

Fælles om parken Idéen med at give folk mulighed for at komme med deres ønsker til multiparken er først og fremmest, at der så er flere, der kan få gavn af den.

Men derudover kan en inddragelse i processen forhåbentlig også medvirke til, at folk passer godt på den færdige multipark.

- Vi håber på, at når folk får indflydelse, så vil de også tage noget ejerskab og vigtigst af alt passe på den færdige park, siger Annie Eriksen.

Kom med kommentarer Tegningerne af multiparken bliver offentliggjort, så alle kan se, hvad arbejdet er blevet til.

Man har også mulighed for at komme med kommentarer eller ændringsforslag, men Annie Eriksen slår fast, at den nuværende tegning formentlig bliver tæt på den endelige.

- Borgerne er jo blevet inddraget hele vejen igennem så med mindre, der er noget, vi har glemt eller noget, der er helt galt, så bliver der ikke rettet meget på dem, siger hun.

Inputs kan sendes til landsbyklyngen på landetmellembyerne@gmail.com

