Afrikanske rytmer til Sct. Jørgens Parks fødselsdagsfest

Det forventes at mange finder vej til dem, der bare kan det med at få musik ud af græskarskaller, bildæk og andre mærkværdige ting. Men pas på, for der er en risiko for, at man bliver indfanget af den afrikanske danserindes vrikkende bagdel, der på magisk vis har et intenst samspil med hele sin krop, som bliver et med de afrikanske rytmer.