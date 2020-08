Afrikansk jungle på p-pladsen ved Holmegaard Værk

Fælles kulturarv

»Tam Vild« er en non-verbal junglekomedie om at finde sin indre urkraft, og bygger på de grundlæggende Rakkerpak-dyder, som handler om at skabe teater på et universelt sprog - godt krydret med både galskab, humor og et spændende lydunivers fremført af komponisten Bastian Popp.