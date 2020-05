Se billedserie De offentlige toiletter på Enø ligger lige ved siden af Enø Grill og Steakhouse, som Stine Andersen er indehaver af. Når folk ikke kan bruge toiletterne, kommer de ind og vil låne grillens. Privatfoto

Aflåste toiletter i ferielandet: Turister måtte tisse bag hegn

Næstved - 05. maj 2020 kl. 20:22 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man har planer om at nyde en lang gåtur på stranden på Enø, skal man huske at tisse af, inden man tager afsted hjemmefra. Næstved Kommune har nemlig valgt at låse de ellers offentligt tilgængelige toiletter af, som ligger ved siden af Enø Grill og Steakhouse. Begrundelse: At mindske smittefaren i coronatiderne.

Tissetrængende Det opdagede Jørgen Aaborn fra Karise, da han var på udflugt på Enø med sin kone og to børnebørn på 10 år. Børnebørnene blev tissetrængende, men Jørgen Aaborn blev mødt af en låst dør, da han ville hjælpe dem ind på toilettet.

- Jeg kunne ikke gøre andet end at sende dem om bag et hegn for at gøre, hvad de skulle gøre, siger han.

Som besøgende på Enø er han meget overrasket over, at det ikke er muligt at bruge de offentlige toiletter.

- Det er da fatalt, at en stor kommune som Næstved ikke kan afsætte penge til ekstra rengøring et sted, hvor der kommer så mange turister, siger han.

For stor smittefare Park og Vej i Næstved Kommune er ansvarlige for de offentlige toiletter i kommunen. Ifølge afdelingsleder Morten Toft Hansen har der været flere snakke om, hvorvidt toiletterne skulle låses af eller ej.

- Det er blevet vurderet, at smittefaren er for stor ved at lade folk benytte dem, siger han.

Han kan godt forstå, at det kan være frustrerende for trængende at møde en låst dør.

- Vi bliver bare nødt til at tage samfundsopgaven på os og minimere risikoen for smitte så meget, som vi kan, siger han og understreger, at Park og Vej kun har fået enkelte henvendelser omkring de aflåste toiletter.

- Det virker til, at de fleste har forståelse for, at der er lukket, siger han.

Snart turistsæson I takt med, at det danske vejr bliver varmere, bliver menneskemængden på Enø og i sommerhusområdet også større. Jørgen Aaborn kan ikke forstå, at Næstved Kommune ikke omstrukturerer, så det er muligt at holde toiletterne åbne.

- Kommunen må da være interesseret i, at deres turister har gode faciliteter, siger han.

For ham er Enø et mindre attraktivt mål til udflugt med børnebørnene eller en gåtur på stranden, uden adgang til et offentligt toilet. Morten Toft Hansen fortæller, at muligheden for ekstra rengøring er blevet drøftet af flere omgange i teknisk forvaltning, men at som tingene ser ud nu, så forbliver de låst på ubestemt tid.

