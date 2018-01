Afklaring om antallet af 0. klasser

Thomas Jensen (forrest) har trukket sig som formand for skolebestyrelsen på Holmegaardskolen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Næstved - 20. januar 2018 kl. 08:12 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver efter sommerferien oprettet en 0. klasse i både Holme-Olstrup og Toskværd. Det besluttede skolebestyrelsen på Holmegaardskolen torsdag aften. Her skulle de tage stilling til, hvorvidt de ønskede at søge dispensation fra styrelsesvedtægten, som foreskriver, at der skal være minimum én klasse pr. årgang fra 0.-6. klasse på både afd. Toksværd og afd. Holme-Olstrup.

- Vi havde en længere diskussion om det, men vi blev enige om, at det er mest fair. Det er politisk besluttet, at der skal være en klasse på hver årgang. Der var også sendt brev ud til forældrene, så det er mest fair over for forældrene, når der var givet besked, forklarer Tanja Karin Jakobsen, der er konstitueret formand for skolebestyrelsen på Holmegaardskolen.

Det blev hun samme aften, efter Thomas Jensen meddelte, at han trækker sig som formand af personlige årsager. Thomas Jensen har været formand i mange år og fortæller til Sjællandske, at det intet har at gøre med beslutningen om antallet af 0. klasser. Han har længe haft planer om at stoppe til sommer, da sønnen skal i 7. klasse på en anden skole. Derfor giver det bedst mening for ham at stoppe nu og dermed ikke være med til at træffe beslutning om antallet af 0. klasser, forklarer han.

- Jeg har nogle ting, jeg skal videre med i mit personlige liv. Jeg er blevet enig med mig selv om at stoppe. Jeg gjorde det i god stemning, og jeg er rigtig glad for den beslutning, konstaterer Thomas Jensen.

Som tallene ser ud nu starter der til august 10 elever i 0. klasse på Holmegaardskolen, afdeling Toksværd, og 9 elever i 0. klasse på Holmegaardskolen, afdeling Holme-Olstrup.