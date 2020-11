AffaldPlus har sagt ja til at modtage aflivede mink til afbrænding men har endnu ikke fået at vide, hvornår den første container med mink ankommer.

AffaldPlus klar til at afbrænde mink

Her har Dansk Affaldsforening meldt sig klar til at hjælpe med opgaven, hvilket formentlig vil kræve nogle dispensationer og ekstra godkendelser.

- Sektoren er kritisk infrastruktur, der løser samfundsopgaver, så det er naturligt, at anlæggene også hjælper myndighederne her, siger Mikkel Brandrup, direktør i Dansk Affaldsforening.

- Men vi regner med, at der bliver tale om én container med mink i døgnet, oplyser Niels Damgaard. Sådan en container vil indeholde 12-16 tons mink. AffaldPlus brænder godt 400 tons affald af i døgnet, og de døde mink skal formentlig blandes med det almindelige affald. Brandværdien af et tons mink forventes at svare til ca. to tons almindeligt restaffald, da mink har et højt fedtindhold.