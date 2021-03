65-årige Lars Refsgaard Henriksen stopper som advokat i Næstved. Privatfoto

Advokat siger farvel efter 28 år

Næstved - 10. marts 2021 kl. 16:11 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Da advokat Lars Refsgaard Henriksen fredag den 26. februar satte nøglen i låsen på advokatkontoret og drejede til højre for at låse, skete det med en smule vemod. For med den handling markerer han et endegyldigt farvel til sin arbejdsplads gennem de sidste 17 år.

- Det er altid vemodigt at lukke en forretning, men jeg er blevet 65 år og ønsker at drosle ned. Jeg vil gerne sende en tak til alle, der har krydset min vej. Det har været et spændende år, og jeg er beæret over at have været advokat for tusinder af Næstvedborgere, siger hovedpersonen.

Fredagens handling er ikke bare et farvel til sit eget advokatkontor, som siden 2003 har ligget på Ringstedgade 11As tredje sal. Det er et farvel til en profession, som han i de sidste 28 år har bedrevet i Næstved.

Ikke helt farvel Et endegyldigt punktum må vente lidt endnu, for den 65-årige advokat mangler stadigvæk at afvikle 40 sager.

Det regner han med tager et halvt års tid, men advokatkontoret på Ringstedgade eksisterer ikke mere. I stedet danner privatadressen nu rammen om Næstveds mindste og hyggeligste advokatkontor, men jakkesættet kan han ikke helt pensionere endnu.

- Jeg afvikler de sager, som jeg har, men jeg tager ikke nye sager ind. Mange kunder har været kede af det og spurgt mig, om jeg ikke kunne tage en sag mere, men jeg har haft mange gode sager, forklarer Lars Refsgaard Henriksen.

Gennem sine 17 år har Lars Refsgaard Henriksen haft et utal af forskellige sager med alt fra inkasso til adoptionssager. Det samlede antal ender i omegnen af 2400 sager. Det kan han se på sine journalkort, som han har bogført hver gang, at han har fået en ny sag ind.

Børnenes betydning Efter så mange sager vil der altid være nogle, som sætter sig dybere i en end andre. Det gør sig også gældende for Lars Refsgaard Henriksen, hvis overvægt af sager har været på børneområdet.

- Jeg vil huske mine mange adoptionssager. Jeg har hjulpet mange børn fra plejefamilier og over til at få en adoptionsfamilie. Det betyder meget at vide, at de børn har fået en lettere hverdag og fremtid, afslutter han.

I alt den tid har den 65-årige advokat repræsenteret og samarbejdet med mange forskellige organisationer. Specielt samarbejdet med Frelsens Hærs Krisecenter over de sidste 10 år, hvor Lars Refsgaard Henriksen har ført mange sager for voldsramte kvinder og deres børn har også en speciel plads i advokatens hjerte.

Helt afvisende overfor at tage en adoptionssag er han dog ikke, da det er et emne, der engagerer ham meget. Men der bliver ikke tale om mange, oplyser han.

