Det er advokat Kristine Schmidt Usterud, der har Elene Nielsens sag. Privatfoto

Advokat i Elene-sag: Det har været en meget lang kamp

Næstved - 16. december 2019 kl. 07:32 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er dejligt. Nu kan hun få prøvet sin sag. Det har været en lang kamp, men det lykkedes.

Det siger Kristine Schmidt Usterud advokat for Elene Nielsen, der gennem længere tid har forsøgt at få Næstved Kommune til at påtage sig ansvaret for en lang række af svigt i sin klients barndom.

Efter at Civilstyrelsen afviste at give Elene Nielsen fri proces, har næste instans, Procesbevillingsnævnet, ændret denne beslutning. Dermed har staten indvilget i at betale Elene Nielsen sagsomkostninger ved at føre sag mod Næstved Kommune. Staten vil dog kun komme til at betale, hvis hun taber sagen - ellers hænger Næstved Kommune på regningen.

Kristine Schmidt Usterud fortæller, at hun først i det nye år vil udtage en stævning mod Næstved Kommune med et krav på 300.000 kroner i tortgodtgørelse, som det hedder.

Hvis Næstved Kommune stadig ikke vil betale, vil der blive anlagt en sag ved domstolene.

- Nu må vi se, om de er kommet på andre tanker. Der er jo stadig en risiko, for at vi taber, siger Kristine Schmidt Usterud.

Skulle det ske, skal der igen søges om fri proces til en ankesag. Der er ført en række lignende sager, som er vundet, fortæller Kristine Schmidt Usterud, men det er og bliver en domstolsafgørelse.

I afgørelsen skriver Procesbevillingsnævnet, at man i medfør af retsplejelovens § 329 har besluttet at meddele fri proces til at nedlægge påstand om betaling af 300.000 kr. i tortgodtgørelse.

Efter retsplejelovens § 328, stk. 1 og 2, jf. § 325, er det en betingelse for at meddele fri proces, at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. Procesbevillingsnævnet anser dermed, at Elene Nielsen har en rimelig chance for at vinde.

