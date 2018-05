- Jo mere, man arbejder med et område, jo mere spændende og fascinerende bliver det. Man bliver dygtigere inden for sit område og ser nye ting i arbejdet. Så jeg har aldrig fortrudt, at jeg blev advokat, lyder det fra Ole Madsen, som i en alder af 70 år har valgt at gå på pension. Foto: Thomas Olsen

Advokat: Slyngler skal ikke behandles dårligere end andre slyngler

Næstved - 27. maj 2018

Da vi kom til Næstved i 1979 og fandt vores hus i Digtervejskvarteret, sagde jeg til min kone, at her kunne vi nok bo et par år. Vi bor der stadig.

Ved udgangen af maj går Ole Madsen på pension efter 41 år som advokat. Karrieren startede i Odense, men de sidste 39 år har Næstved været udgangspunkt for både arbejds- og privatliv. I 1983 blev han kompagnon i et advokatfirma, han selv overtog i 1998.

- Det var i Næstved, der var arbejde, så jeg endte her tilfældigt. Men min kone og jeg har været glade her, og vi bliver også boende. Det handler også om at gøre det sted, man ender, til et godt sted. Og hvis jeg har kunnet hjælpe nogen i mine 39 år, så har det også været godt, konstaterer Ole Madsen.

Sjællandske møder den kommende pensionist i kontoret hos DreistStorgaard Advokater, lige ved siden af Retten i Næstved. Advokatfirmaet overtog Ole Madsens virksomhed i 2016.

- Det har været en glidende overgang og planlagt i længere tid, at jeg skulle stoppe nu, forklarer Ole Madsen, som blev landskendt som forsvarer i »Drabssagen uden lig«, der netop har kørt som dokumentarserie på TV 2.

Advokaten er også klar over, at det er straffesagerne, som optager menigmand mest. Men selv peger han på andre opgaver som de mest spændende.

- Det har været mange juridisk spændende sager, og det er ofte dem, som ikke fylder meget i den brede offentlighed, men hvor man skal bruge sin viden og finde nye løsninger, når folk står med uoverskuelige problemer. Det har betydet meget for mig at kunne hjælpe mennesker i klemme med den juridiske viden, jeg har, siger Ole Madsen og fortsætter:

- Når det kommer til straffesager, er det jo heller ikke kun et spørgsmål om at være skyldig eller ej. 80-90 procent af gangene er det ret givet, at den tiltalte har gjort det. Så handler det om den konkrete straf. Som en kollega engang sagde til mig: »Jeg ved godt, min klient er en slyngel. Men jeg skal sørge for, at han ikke behandles dårligere end andre slyngler«.

Helt siden gymnasietiden har 70-årige Ole Madsen vidst, at han ville være advokat. Siden sin eksamen i 1974 har han oplevet, hvordan samfundet har ændret sig hastigt.

- Det er jo stort set kun grundloven, der ikke er ændret siden min studietid. Tingene sker hurtigere i dag, og der er et helt andet pres tidsmæssigt end tidligere. Det kriminelle miljø er blevet mere råt, og folk finder sig ikke i så meget som tidligere, mener Ole Madsen og kommer med et eksempel:

- Slagsmål har altid været der. I gamle dage gik man uden for baren, og når den ene lå ned, så holdt man op. I dag begynder man at sparke og trampe. Der er ikke samme respekt for mennesker længere.

Ole Madsen påpeger dog, at selve det juridiske arbejde stadig er det samme som for 39 år siden - det er bare redskaberne, der er blevet anderledes.