Tulle har fået nok at bestille derhjemme - hun fik de fire hvalpe for knap fjorten dage siden.

Advarsel: Nuttede billeder: Rottefængeren Tulle fik fire hvalpe

Hun var med helt fra hvalp, og i løbet af to år - og kort før hun gik på barselsorlov - nåede Tulle at fange og knække nakken på 108 rotter.

Tulle blev købt, fordi hunden skulle bruges som rottefænger Jørgen Christensens forlængede arm. Han havde ikke troet at en sådan lille hund kunne få så stor betydning for hverdagen. - Tulle er helt tydeligt brugt, når hun kommer hjem fra en arbejdsdag. Hun er som skabt til at dræbe de rotter og hun gør det virkelig godt, siger Jørgen Christensen.

Tulle er to år gammel. Hunden har stor erfaring som rottefanger. Nu er Tulle mor til fire små hvalpe, som kun sælges til mennesker. der foruden at passe godt på dem, også skal være brugshunde. Privatfotos

Fire brugshunde er født

Han erkender at Tulle er blevet en dejlig skødehund. Det havde han ikke forudset af sådan et lille kræ, men kærligheden mellem de to rottejægere er ikke til at tage fejl af. Siden Ugeavisen sidst skrev om Tulle har hun fået fire fine hvalpe. Det bliver ægte Jack Russel Terrier med den gode næse for rotter.