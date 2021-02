Se billedserie Mange steder kan folk gå ud og se det hele lidt fra vandsiden uden at gå gennem isen. Men ikke i Næstved Kommune. Her er isen ikke stabil nok til, at Næstved Kommune vil åbne for færdsel på søerne.Arkivfoto: Kasper Frank

Advarsel: Gå ikke ud på isen

Næstved - 17. februar 2021 kl. 22:15 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Mange steder i Danmark ses folk valfarte ud på tilfrosne søer, åer og vandløb, hvor de boltrer sig med skøjteløb, glidebaner og anden vintersport.

Med vinterferie for mange i Næstved Kommune kan det lyde som en drømmeaktivitet at tage familien under armen, men hvis den drøm skal blive til virkelighed, bliver det ikke lokalt, oplyser Park og Vej.

- Vi skal nok melde ud, hvis isen bliver sikker, men det er den ikke p.t, pointerer driftsleder Steffen Søgaard fra Park og Vej.

De 15 centimeter Det er tykkelsen på isen, som den er gal med.

Den skal nå en tykkelse på de magiske 15 centimeter, før isen anslås, som værende sikker nok for folk at begive sig ud på. Den kalkule sker ved at måle tykkelsen af isen på midten samt ni andre fikspunkter på søen. Disse strenge krav overholder hverken Glumsø Sø, Fuglesøen på Ydernæs eller isen i Næstved Havn.

-Glumsø Sø er tæt på at være der, men Fuglesøen er kun 5-6 centimeter ude på midten. Vi har dagligt to folk ude at lave målinger. Der er en del vej endnu, siger driftsleder, Steffen Søgaard fra Park og Vej.

Usandsynlig åbning Park og Vej anslår det som værende usandsynligt, at søerne bliver åbnet i Næstved Kommune.

- Det, der skal til, for at tykkelsen på isen vokser, er frostvejr, men i de kommende dage har de lovet tøvejr, hvilket betyder, at isen ikke vokser i den kommende periode. Fortsætter det milde vejr, så når den ikke på de påkrævede 15 centimeter, fortæller Steffen Søgaard fra Park og Vej.

Hos Sydsjællands-og Lolland Falsters Politi har de weekenden over haft snesevis af anmeldelser fra Næstved-området om folk, der har begivet sig ud på isen, selvom den ikke er sikker. I et tilfælde går en ung pige gennem isen i Næstved Havn, da hun er ude at gå sammen med et par veninder på den usikre is. Der sker heldigvis ikke noget, da hun og veninderne ved fælles hjælp får bugseret hende op ad vandet.

Det er Park og Vej, som dagligt måler istykkelsen i Næstved Kommune, og sagen er klar. -Vi skal nok melde ud, hvis isen bliver sikker, men det er den ikke p.t, siger driftsleder Steffen Søgaard. I Næstved Havn har slæbebåden Loke allerede været på opgave for at bryde isen. Privatfoto

