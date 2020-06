Et godt råd er at sige nej, når en engelsk asfaltbande tilbyder at lappe huller på en privat vej. Modelfoto: Anna C. Møhl

Advarsel: Asfaltpirater ruller sig helt ud igen

Næstved - 25. juni 2020 kl. 04:52 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man står i sin indkørsel og en gruppe englændere ud af det blå tilbyder at kaste asfalt i hullerne, så sig nej. Den opfordring kommer fra Næstved Taxa.

Forleden parkerede en personbil med gult blink på taget og ud steg to englændere. De tilbød formand for Næstved Taxa Henrik Pedersen at asfaltere parkeringspladsen foran virksomheden.

Henrik Petersen synes umiddelbart, at det nok kunne være tiltrængt og prisen var næsten for god til at være sand. Men så kom han i tanke om alle de historier, der har været gennem tiderne om engelske asfaltpirater, der kommer med en urealistisk lav pris for derefter at udføre et jammerligt stykke arbejde. Når regningen så kommer, er den meget større end aftalt.

Farvel og nej tak

Som om det ikke var nok, har flere oplevet, at asfaltbanderne tropper op ved hoveddøren, og virker truende, når de vil have deres penge. Henrik Petersen sendte den engelske asfaltbande på porten og ringede til politiet.

Det er langt fra første gang, at politiet har fået anmeldelser om relativt brutale og truende piratbander. Det er typisk om sommeren, at asfaltbanderne ruller sig ud i Danmark. I 2007 huserede irske og engelske klamphuggere i det sydlige Nordvestsjælland, hvor de tilbød billig asfaltering.

Flere bøder

Politiet måtte lægge øre til mangen en klagesang over elendige engelske og irske håndværkere, der havde asfalteret folks indkørsel for noget, der tilsyneladende var billigt, men hvor pris og kvalitet viste sig at følges ad.

I 2006 skrev Sjællandske om ni lastbilkolonner med asfaltsjak, der blev stoppet ved motorvejsbetalingsanlægget i Korsør og transportcentret Stop 39, hvor politiet delte bøder på i alt 32.000 kroner ud. Chaufførerne havde enten ikke deres kørekort med sig eller havde slet ikke noget kørekort, der var ingen fartskiver i deres lastbiler, som heller ikke var indregistreret, og desuden var der en lastbil, som slæbte en Ford Transit med en campingvogn bagefter sig.

I et enkelt tilfælde eskorterede Slagelse Politi en asfaltbande til Esbjerg for at sikre sig, at den tog færgen hjem.

