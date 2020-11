Et eksempel på et af Lenore Elizabeth Nielsens værker, der nu kan nydes i Ventesalen. Privatfoto

Abstrakte malerier udstilles i Ventesalen

- Jeg ynder at bruge akrylmaling og akvarel, og når ånden er over mig, kan jeg finde på at blande det hele med tusch, farveblyanter, kul og oliepasteller. Jeg er optaget af, hvordan farverne påvirker hinanden, og hvordan materialerne tager over og danner deres eget udtryk. Det er en fortsat opdagelsesrejse i det at skabe og i at overraske mig selv.