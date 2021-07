Se billedserie Sådan ser hun ud - Karin Lærke, der er inden i Rynke.

Aben Rynke gør kræftsyge børn glade

Næstved - 15. juli 2021 kl. 10:13 Af gæsteskribent Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen

RYNKERAPPORT: Team Rynkeby Storstrøm er ikke kun en flok cyklister og servicefolk. Det er også Rynke. En abe som er populær hos børnene. Og når Rynke hopper rundt og snakker med børnene, er der dømt succes.

Men hvem er Rynke? Det er efterhånden en dårligt skjult hemmelighed, at det er Rynkeby-rytteren Karin Lærke, der er inde i abekostumet. Og det har hun været siden Rynke blev født i 2016. Det var faktisk Karin Lærke, der opfandt figuren.

- Jeg har altid drømt om at være inde i en maskot. Da jeg blev en del af Team Rynkeby, foreslog jeg, at vi fik en abe med navnet Rynke. Og heldigvis blev forslaget godt modtaget. Rynke er nu seks år. Men jeg forestiller mig, at Rynke i virkeligheden er mellem fem og 12 år. Og det er en glad abe, som gør børn glade, siger Karin Lærke.

Karin er et legebarn Når Karin Lærke skifter den gule Rynkeby-uniform ud med Rynke-dresset er hun som et barn.

Legebarn. Hun taler børnenes sprog, hopper, danser, krammer og slår kolbøtter.

- Se mor. Der er Rynke. Den bemærkning høres ofte, når Rynkeby-teamet er på tour.

- Jeg prøver at komme i kontakt med børnene. Og få dem til at fjerne fokus fra deres sygdom. Glemme virkeligheden for en stund. Børnene glemmer deres sygdom, når de snakker med Rynke. Jeg vil gøre en svær ting let for børnene, siger Karin Lærke.

Børnesmil til Rynke Vi har naturligvis både Karin Lærke og Rynke med vores Danmark Rundt. Og da vi besøgte børnekræftafdelingen på Aalborg Sygehus, så de indlagte børn Rynke og hele vores hold fra sygehus-altanen. Det gav mening for os Rynkeby-deltagere at betragte børnenes reaktion. Et lille smil. Et forsøg på at vinke. Glæde og adspredelse for børn, der har det svært. Og vi ser et smil hos de forældre, der står sammen med deres kræftsyge børn.

Vores holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen satte senere ord på vores besøg på børnekræftafdelingen.

- Det er jo derfor, at vi er en del af Team Rynkeby. Vi samler penge til Børnecancerfonden, sagde kaptajnen.

Sol efter regnen Vi startede vores tur Danmark Rundt lørdag morgen i øsende regn. Men siden lørdag eftermiddag har vejret været fint. Tørvejr. Solskin. Temperaturen over 25 grader. Næsten for varmt, men dog langt fra de 38 grader vi målte, da vi 2019 kørte ind i Paris.

Rutechef Henrik Skovly har lagt en fantastisk rute rundt i vores skønne land. Nu har vi også kørt langs Vesterhavet. Set Danmarks største landsbykirke. Den ligger i Vestervig og i øvrigt tæt ved Danmarks mindste landsbykirke. Kilde: Rynkeby-rytteren Rikke Jørgensen, der også har ansvaret for holdets finanser. Så hende kan man stole på.

Corona-spøgelset mærkes også på Team Rynkeby. Ikke mindst fordi vores traditionelle cykeltur til Paris er aflyst for andet år i træk. Men corona-retningslinjer skal overholdes. Og man kan ikke være for opmærksom.

Ryttere testet Alle ryttere på holdet er naturligvis testet. Alligevel er der grund til forsigtighed. En af rytterne vågnede med hovedpine og var rigtig dårlig. Han og værelseskammeraten blev omgående taget ud af feltet og sendt til test.

Vores medicinkvinde Camille Mærsk instruerede alle om at være opmærksomme på symptomer på covid 19. Heldigvis viste det sig at være falsk alarm. Og begge ryttere er tilbage på cyklerne og i feltet.

Når vi fredag eftermiddag rammer Axeltorv, har vi kørt 1200 kilometer på syv dage.

