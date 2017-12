Ældrerådet er blevet synliggjort

Først må jeg beklage, hvad flere vælgere til Ældrerådsvalget har været ude for. Jeg var selv tilforordnede i Glumsø, her var mange skilte der henviste til ældrerådsvalget og lister med kandidaterne. Når det er sagt, er det nemt at sætte aben på andres skuldre, så blot dette til orientering. Ifølge lovgivningen på området er det Kommunen, der har ansvar for, at der afholdes valg til Ældrerådet. Så sent som den 10. oktober besluttede et flertal i Byrådet, at der skulle afholdes fremmøde valg. På grund af den sene beslutning kom alle under tidspres.