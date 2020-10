Ældre spærret inde på tredje uge - elevator gik i stykker

Seks beboere på plejehjemmet på Nygårdsvej 220 har været spærret inde siden forrige torsdag, og de har ikke udsigt til at kunne komme ud før sidst i næste uge.

De bruger kørestole og kan derfor ikke komme ned i stueetagen fra 1. sal. Det betyder, at de ikke kan komme ud at gå en tur med personale og pårørende. De kan ikke komme til læge eller fysioterapeut, som 84-årige Edith Sandager fortæller til Sjællandske.

Beboerne er også blevet snydt for turen til Knuthenborg, og mandagsturen til Møn, kan de også skyde en hvid pil efter.

Centerchef i Center for Trafik og Ejendomme beklager, men sagen er ude af hans hænder.

Elevatorleverandøren troede, at de kunne lave den, men skønnede forkert og endte med at mangle reservedele. Dem venter de nu på ,og elevatoren kommer næppe i gang for sidst i næste uge.