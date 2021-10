Det var her på strækningen mellem Gulerodshuset og Næstved, at Mia Than West og hendes mand søndag morgen fandt en blødende og forvirret ældre mand. Foto: Robert Andersen

Ældre mand faldt og slog hovedet: Måtte blødende vente 40 minutter på ambulance

Næstved - 13. oktober 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Søndag morgen er kold. Termometeret står på syv grader. Mia Than West er på vej til træning sammen med sin mand.

Læs også: Otte ud af 10 pædagoger står dagligt alene med børnegruppe

De var lige svinget ud i Ringstedgade ved Gulerodshuset på vej mod Næstved, da de opdager, at der ligger et menneske inde på cykelstien i en tynd hvid jakke.

De stopper og konstaterer, at det er en ældre mand, og at han forgæves forsøger at rejse sig. Han har blod i hovedet og bløder stadig fra et sår i panden og fra næsen.

- Vi rejser ham op, og han virker meget konfus, så vi ringer 112, siger hun og fortæller, at de ringer kl. 8.34.

På alarmcentralen får hun at vide, at der er rekvireret en ambulance til stedet, hvilket får hende til at undre sig, for der er absolut ingen andre mennesker i nærheden. Tværtimod så kører alle bare forbi, uden at ænse at der er sket en ulykke.

- Jeg bliver stillet om til en sundhedsfaglig koordinator, som fortæller, at der ikke er bestilt en ambulance, så det gør hun, siger Mia Than West.

Sygeplejersken I mens prøver de to at hjælpe manden, så godt de kan. Han er iskold. Han fortæller, at han er væltet på sin cykel, men der er ingen cykel. Han fortæller også, at han er på vej i bil til sin datter. Han ved ikke hvor han bor, men kan godt huske, hvor han har boet. Han virker, som han er dement.

Efter et stykke tid kommer en af Næstved Kommunes små røde hjemmeplejebiler forbi. Det er en mandlig sygeplejerske, som straks går i gang med at tilse den ældre mand. Efterfølgende ringer sygeplejersken igen til alarmcentralen for at spørge efter ambulancen. Her får de at vide, at den er sendt til en anden opgave, og at de må vente på den næste ledige.

Alarmcentralen: Travlhed var skyld i ventetid Alarmcentralen er ærgerlige over søndagens hændelse. Det var dog ikke en fejl, men et sammenfald af uheldige omstændigheder.

Næstved Kommune: Det var ikke en fejl, at ambulancen var 40 minutter om at komme frem, til en ældre mand der var faldet søndag morgen. Det var et vilkår.

Sektionsleder Britta Thomsen fra alarmcentralen fortæller, at der var stor travl søndag morgen, og den ambulance, der først var rekvireret måtte omdirigeres til en anden person. Derfor kom det til at tage længere end ventet.

– Det var et sammenfald af uheldige omstændigheder i et område, der gjorde, at vi fik længere køretid, siger hun, men forklarer også, at det sker, fordi de kun har en vis mængde ressourcer, og de foretager hver dag afvejninger af, hvilke udrykninger der har første prioritet, og at de vælger de livstruende tilfælde først.

– Det kan tage længere tid, end vi ønsker, og det er vigtigt, at vi sikre den rette hjælp til rette tid, siger hun.

- Vi var rigtig glade, for at han kom. Han vidste lige, hvad han skulle gør, siger Mia Than West.

40 minutter De ved ikke, hvor længe den ældre mand har ligget der på cykelstien - han ved det heller ikke selv, men sygeplejersken fortæller, at han kørte forbi kl. 8, og der lå manden der ikke.

40 minutter efter Mia Than West første gang kontaktede alarmcentralen, kan de høre sirenen, og ambulanceredderne tager over.

- Jeg synes, at det er vildt kritisabelt, at der skal gå 40 minutter, siger hun.

Hun håber, at den ældre mand har det godt, men hun er meget frustreret over, at de stod der uden at kunne gøre noget, og derfor er hun meget taknemmelig over, at sygeplejersken tilfældigt kom forbi. Hun tænker over, hvad hun skal sige en anden gang for at få hjælp hurtigere. Det, der skete søndag morgen, er i hvert fald ikke i orden, mener hun.

