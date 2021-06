Ivan Roth og fru Jytte i parcelhushaven, som er velholdt, nyluet og strømlinet. Foto: Anita Corpas

Send til din ven. X Artiklen: Ældre får ikke opmærksomhed nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ældre får ikke opmærksomhed nok

Næstved - 12. juni 2021 kl. 09:05 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

- Selvom man ikke føler det, så mærker man det, lyder det fra halvfemsårsfødselar Ivan Roth. En vestjyde der har været i Næstved i over 50 år, og så længe at han vel er at betegne som en rigtig næstveder.

Læs også: Rigtig graffiti i gården

Ivar Roth er stadig frisk i krop og sind. Sprang tandemudspring i faldskærm for blot to år siden. Bowler med en gruppe herrer hver onsdag og passer sin noget yngre kone Jytte af andet ægteskab gennem 35 år. Jytte er blandt andet tidligere leder af det daværende Dahls Varehus' afdeling i Næstved. Parret har hver to børn. Ivan har to drenge og Jytte to piger. Inden for 11 dage er de sammen netop blevet begavet med tre oldebørn.

Næverne i gang Oprindeligt er Ivan Roth fra Vinderup i Vestjylland, og ud af en søskendeflok på fem. Faren var smed med eget værksted, og alle tre brødre gik håndværkervejen, mens Ivan Roth blev uddannet isenkræmmer med særligt speciale for værktøj.

- Jeg kan godt li' at være sammen med mennesker, der kan bygge noget op og at arbejder med mennesker der holder næverne i gang, siger Ivan Roth.

Kom til Næstved De særlige evner for at sælge værktøj gjorde, at han i 1960 kom til Næstved og senere opfordret til at starte Næstved Byggecenter op på Militærsvinget.

I starten af 70'erne blev han headhuntet til at overtage ledelsen af beslagvirksomheden Carl F. Petersens afdeling i Næsteved, hvor han var i 22 år frem til sin pension i slut halvfemserne, hvor han gik fra som 67-årig.

- Jeg fratrådte efter eget ønske. Virksomheden stod foran endnu en opdatering af blandt andet prissystemer, og det orkede jeg ikke en gang til, siger Ivan Roth.

Og hvad tænker man så som 90årig om det omgivende samfund?

- Næstved savner fremdrift og mere industri, fordi man vægter området for skoler og uddannelse i stedet, siger Ivan Roth og pointerer, at det er smart med mere industri.

- Det sikrer efter min opfattelse fremdrift og økonomi for byen. For med industri følger mennesker, der betaler skat, og det styrker økonomien i kommunen, fastslår fødselaren.

Men også de ældres vilkår ligger Ivan Roth på sinde.

- Jeg synes, at de mennesker, der har været med til opbygge grundstammen af Danmrk langt fra får opmærksomhed nok. De får ikke pleje nok og de får ikke tilstrækkelig mulighed for at komme ud og opleve noget.

- Den aldersgruppe burde man ofre flere penge på. - De fleste har dog betalt skat gennem et langt liv, påpeger han.

I sin fritid har Ivan Roth både arbejdet som kaptajn for eskadrille Næstved i luftmeldekorpset, tildelt titlen som »undermester« i Odd Fellow logen 107 Suså og har været en aktiv hjælper i Nødhjælpsdepotet, der dengang samlede ind til blandt andet Litauen.

På selve fødselsdagen mandag er den nærmeste familie og venner inviteret til formiddagskaffe, mens 35 gæster er inviteret til en lidt større festivatas om lørdagen.

relaterede artikler

Ny multibane i fornemt selskab: Kandiderer til international hæder 11. juni 2021 kl. 19:26

Børn og Bregnhøj skaber historier søndag på Holmegaard Værk 11. juni 2021 kl. 17:00