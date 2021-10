Annabeth og Klaus Hoffmann er gået sammen med seks lodsejere om at genskabe livet i en tilgroet mose nær Glumsø. Privatfoto

Ægtepar genskaber tilgroet mose

Næstved - 06. oktober 2021 kl. 15:01 Af Kim Palm

Den ligger der og har det skidt. Ulstrup Kær, mosen syd for Torpe kanal mellem Skelby og Glumsø, er groet til i et tæt pilekrat, stort set uden levesteder for hverken planter eller dyr.

Men nu sker der noget. Ægteparret Annabeth og Klaus Hoffmann er gået sammen med seks lokale lodsejere om at genskabe livet i den tilgroede mose. Det sker med støtte fra Den Danske Naturfond som har bevilget 371.000 kroner i støtte for at skabe mere biodiversitet på det 27 hektar store areal.

- Idéen opstod da vi talte med en af de andre lodsejere, som fortalte hvordan mosen engang var lysåben og myldrede med liv og sjældne insekter og planter. Og da vi selv bor lige op til mosen kontaktede vi de øvrige lodsejere og de var heldigvis med på projektet, fortæller Annabeth Hoffmann. Hun er selv biolog og hendes mand Klaus arbejder som naturmedarbejder i en kommune.

Kreaturer skal gnaske tagrør Projektet går i gang næste forår og skal stoppe tilgroning af mosen ved at sørge for græsning i området. Derfor skal der opsættes kreaturhegn på 27 hektar af Ulstrup Kær til de kreaturer, som sættes ud. Dyrene skal åbne pilekrattet og græsse tagrør og andre hurtigtvoksende planter ned. Dermed bliver der skabt lysåbne arealer - til gavn for sjældne sommerfugle og blomster.

- Kødkvæg kommer til at spille en central rolle for genopretningen af Ulstrup Kær. Det gælder om at få gnavet godt af pilekrattet, så mosen atter får gode livsbetingelser, siger Annabeth Hoffmann.

En mosaik af liv i mosen Om ti år ser hun for sig en mosaik af lysåbne eng- og moseområder, hvor arter som eng-ensian og engperlemor-sommerfugl forhåbentlig er genfundet i området og lever i stabile bestande.

- Det er fantastisk at kunne gøre noget for naturen i vores eget nærområde, siger Annabeth Hoffmann og tilføjer at uden støtte fra Den Danske Naturfond var det ikke muligt at løfte projektet.

Det vil Naturfonden Den Danske Naturfond er stiftet i 2015 af Villum Fonden, Aage V. Jensens Naturfond og den danske stat. Fonden arbejder for at forbedre naturen og vandmiljøet og skal sikre offentligheden adgang til sine arealer.

Foreløbig har Naturfonden støttet genskabelsen af 69 naturarealer rundt i landet og projektet i Ulstrup Kær er det første i Næstved Kommune.