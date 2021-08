Se billedserie Anne Hansen kan se frem til en takststigning på 100 procent for at benytte sig af det varme vand i Birkebjergparken. Fotos: Kim Palm

Årskortet er steget 100 procent: Anne skal betale 5.400 kroner for at komme i vandet

Næstved - 14. august 2021 kl. 04:41 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

74-årige Anne Hansen er slidt ned af gigt, men tre gange om ugen får hun humøret tilbage, når hun hopper i vandet i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, hvor træningen i det 34 grader varme vand giver afspænding, smertelindring, kondition og balance.

- Jeg føler mig næsten som et helt menneske igen hver gang jeg kommer i det varme vand, fortæller den tidligere frisør.

Men træningen er blevet en kostbar fornøjelse for Anne Hansen og træningskammeraterne i aldersklassen fra 65 til 91 år. I august er prisen på årskort, der giver ret til en omgang ugentlig træning, således steget med 100 procent - fra 900 til nu 1.800 kroner. Og da Anne Hansen træner tre gange om ugen er den årlige udgift til årskort eksploderet fra 2.700 til 5.400 kroner.

- Jeg synes det er oprørende dyrt og jeg kan ikke få tilskud til min træning. Kun til fysioterapeut og kiropraktor, men ikke til varmtvandsbassin selvom min læge har anbefalet at jeg træner i det varme vand for at lindre mine smerter.

Mange har ikke råd

Og Anne Hansen står ikke alene med sine frustrationer over den kolossale takststigning på årskort. 71-årige Susanne Jakobsen har kontaktet Sjællandske for at få luft for sin harme og frustrationer.

- Jeg kunne forstå, hvis taksterne steg 10 eller måske 20 procent. Men 100 procent! Det er simpelthen for galt og halvdelen af holdet her har ikke længere råd til at gå til træning, da pengene ikke rækker langt på en nøgen folkepension, siger Susanne Jakobsen. Hun har gigt og knogleskørhed og træner hver torsdag formiddag sammen med 12 andre ældre, der trænes af en frivillig træner under Næstved Kommune, område syd.

Sjællandske har derfor kontaktet Herlufsholm Idrætscenter, der står for driften af varmtvandsbassinet i Birkebjergparken. Men her afviser centerleder Philip Green at kommentere sagen og henviser i stedet til kommunen, der har godkendt takststigningerne i Birkebjergparken.

- Taksterne har ligget alt for lavt i alt for mange år og derfor har kommunen givet os lov til at hæve timeprisen i varmtvandsbassinet fra 300 til 600 kroner, fortæller Philip Green.

Penge gik til foreninger

Linda Frederiksen (S) er formand for Kulturudvalget og blev temmelig paf, da Sjællandske kontaktede hende for at få en reaktion på den enorme takststigning på årskort. For da sagen kom frem sidste år, overførte Kulturudvalget 700.000 kroner til Fritidsudvalget og heraf gik de 100.000 kroner til reduktion af takststigningerne i Birkebjergparken.

- Øjeblik, jeg undersøger sagen og vender tilbage, lød det fra Linda Frederiksen, der en time senere ringede retur med nyttigt nyt om varmtvandsbassinet.

- Sagen er den, at vi overførte pengene i form af et tilskud til de foreninger, der benytter sig af varmtvandsbassinet, f.eks Gigtforeningen og handicapforeningen Lavia. Det gjorde vi for at holde taksterne nede, så mit bedste råd til brugerne er, at de melder sig ind i en forening, så bliver det billigere at træne i det varme vand, siger Linda Frederiksen.

Det holder ikke

Det argument holder ikke, mener Susanne Jakobsen. Hun har undersøgt priserne i Gigtforeningen og kan ikke finde nogen billigere udvej end årskortet, der altså er steget 100 procent.

- Og så i et valgår. Gad vide hvad politikerne tænker?, spørger Susanne Jakobsen inden hun dykker ned i bassinet igen sammen de andre ældre, der nyder samværet, træningen og det lindrende ophold på Birkebjerg Allé.