Se billedserie Remondis og Affald Plus var de to vindere af årets socialpris i Næstved Kommune. Regionschef Michael Nordland fra Remondis modtog prisen på virksomhedens vegne. Han var meget rørt over modtagelse. Fotos: Thomas Olsen.

Årets sociale pris var noget værre skrald

Næstved - 06. november 2019 kl. 14:01 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tredje gang Næstved Kommune uddelte den sociale pris, og for anden gang foregik det på Rønnebæksholm.

Knap 100 mennesker var mødt op for at hylde de to vindere - en fra det offentlige og en fra det private - og for at have en hyggelige eftermiddag sammen.

Det er Center for Arbejdsmarked - i daglig tale - Næstved Jobcenter, der står for arrangementet og juryen, der valgte de to vindere, bestod af formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix (K), næstformand for samme udvalg SFs Jette Leth Buhl, formand for LO - Sydsjælland Anders Ellegaard og formand for Næstved Erhvervsforening Torben Johansen.

Alle har kunne nominere kandidater, men juryen valgte Affald Plus og Remondis - begge virksomheder der beskæftiger sig med affald og genbrug. Prisen blev indstiftet i 2017 for at hædre og hylde de virksomheder, der er villige til lige at gå den ekstra mil for at hjælpe dem, der er faldet og har svært ved at rejse sig.

De virksomheder var der mange af - 48 for at være præcis, men valget faldt alligevel på de to - Affald Plus og Remondis. Specialister i at håndtere skrald, men også villige til at håndtere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet med gefühl.

Det valg ville Anette Brix gerne begrunde, og hun fortalte, om den indsats Affald Plus gør for at hjælpe de svageste på arbejdsmarkedet i gang.

- Der udvises stor menneskelig forståelse. Virksomheden ser potentialet i den enkelte borger uafhængig af fysiske/ psykiske udfordringer. Ligesom virksomheden motiverer og giver ansvar i takt med, at borgeren er klar. Der arbejdes bevidst med at udvikle et positivt og forsvarligt arbejdsmiljø, lød det fra Anette Brix.

Også Remondis fik pæne ord med på vejen, for virksomheden har siden efteråret 2018 spillet en stor og vigtig rolle i forbindelse med etablering af 47 Netværk.

- 47 Netværk er en ny måde at tænke beskæftigelsesindsatsen på, hvor virksomheder og jobcenter sammen tager et forpligtende socialt ansvar. Remondis tager et stort socialt ansvar og hjælper borgerne videre ud på arbejdsmarkedet. Deltagelsen og engagementet i »47 Netværk« går langt ud over den forpligtigelse, en virksomhed normalt tager i udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Virksomheden har både på et strategisk og et menneskeligt plan taget et kæmpe stort socialt ansvar, slog Anette Brix fast.

Det var til at mærke glæden og stoltheden fra de fire repræsentanter fra de to vindere, mens bifaldet bragede.

Fra Affald Plus var det vicedirektør og leder for genbrug og udvikling Allan Johansen og genbrugsmedarbejder og praktikkoordinator Morten Rasmussen, der modtog prisen, mens tillidsrepræsentant Bjørn Lütjens og regionschef Michael Nordland repræsenterede Remondis.

Michael Nordland trådte selvsikkert op på scenen, men var så rørt over hæderen, at hans stemme knækkede, og han måtte fælde en tårer.

- Det er jo folk med ar på sjælen, sagde han, om de mennesker han er med til at give ny chance på arbejdsmarkedet.

Begge virksomheder blev rost for også at fastansætte, flere af de mennesker som kommer til dem via jobcentret.

