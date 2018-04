Årets første citynat

For en uge siden var det sommervejr, men torsdag eftermiddag og aften var det blæsende, halvkoldt og til dels også regnvejr, så årets første citynat i Næstved var lidt en blandet fornøjelse, hvis man havde tænkt sig at deltage i den udendørs aktiviteter. Sydsjællands Golfklub var dog begejstrede for, at der nu er lagt græs på Hjultorv, hvor folk kunne teste deres evner med golfkøllerne. Og så er der jo altid forskellige tilbud i butikkerne at komme efter.