Årets bøger? Få svaret her

09. november 2020

Få et overblik over årets nye danske og nordiske romaner, når anmelder Liselotte Wiemer gæster Næstved Bibliotek tirsdag den 17. november kl. 19-21.Det koster 50 kr. at deltage. Billetter købes via www.naesbib.dk, og biblioteket tager de nødvendige corona-forholsregler og sørger for god afstand og afspritning.

Inspiration Liselotte Wiemer booster din læselyst med sin gennemgang af årets udgivelser, og hun tager dig med på en tour de force gennem årets spændende bogudgivelser. Det er de danske og nordiske forfattere, som er i fokus for gennemgangen af sæsonens nye bøger.

Her er mulighed for at få et overblik over nyheder og vigtige genudgivelser samt tendenser i årets bogudgivelser. Der er mulighed for at hente inspiration til, hvad du absolut må læse, gode idéer til kommende læsning i læsekredsen eller måske ideer til et par julegaver?

Tradition for bogelskere Liselotte Wiemer er cand.mag. i dansk og har derudover læst teologi og filosofi.

Hun har i mange år været litteraturanmelder, senest på Weekendavisen. Hun er nu sognepræst ved Horne og Asdal kirker i Vendsyssel, men tager stadig på turne med sin introduktion til årets nye bøger.

Arrangementet er blevet en tradition, og det er nu sjette gang, Liselotte Wiemer gæster Næstved Bibliotek. Deltagerne får udleveret en litteraturliste over de omtalte bøger. Aftenen er arrangeret i samarbejde med Langes Bog & idé, der medbringer de omtalte bøger, så man også har mulighed for at få dem i hånden.

Arrangementet finder sted tirsdag den 17. november kl. 19.00-21.00 på Næstved Bibliotek.

