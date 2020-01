Gule balloner på en blå himmel er et smukt syn, men 2019 blev det sidste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Året der gik - juni: Balloner på dagsordenen

Næstved - 01. januar 2020 kl. 16:30 Af Helle Hansen

Det er en tradition, at Team Rynkeby sender gule balloner til vejrs, når holdet cykler mod Paris, men i år tog ballonerne næsten fokus fra sagen, der cykles for.

Sjældent har balloner skabt en sådan debat, for er ballonerne til skade for klimaet og til fare for dyrene, når de falder ned igen?

Friskolelærer Rasmus Boström tog initiativ til at få standset opsendelsen af de 500 gule heliumfyldte balloner med henvisning til en artikel i naturnyhedsmediet Globalen, hvoraf det fremgår, at dyr risikerer at blive kvalt i resterne af latex og ballonsnører fra de nedfaldne balloner.

Mikael Kastrup Hansen, kaptajn for Team Rynkeby Storstrøm, forsvarede opsendelsen med, at her er tale om biologisk nedbrydelige økoballoner lavet af gummi fra gummitræer i Brasilien. Og på trods at forslag om i stedet at markere afgangen med en luftballon eller opsendelse af brevduer, stod kaptajnen fast og sendte ballonerne til vejrs fredag den 28. juni.

Næstved Kommune kunne ikke gøre noget for at stoppe opsendelsen, da det lokale Rynkeby-hold gennem et eventbureau havde fået tilladelse til det af Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen, men byrådsmedlem Per Sørensen (S) krævede sagen i byrådet.

Lige inden sagen skulle debatteres i byrådet i slutningen af august, meddelte holdkaptajnen, at holdet ikke fremover vil opsende ballonerne, da den heftige miljødebat tager fokus fra sagen med at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme.

Afstemning i byrådssalen endte med, at det fremover er en forudsætning for offentlige støttekroner, at velgørenhedscykelholdet Team Rynkeby dropper opsendelse af balloner.

