Åh, de smukke unge mennesker....

Næstved - 21. juni 2021 kl. 13:39 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

næstved: På Næstved Gymnasium og HF blev den røde løber rullet ud fra morgenstunden, så den var klar til de først STX og HF studenter allerede fra formiddagen.

Allerførste student fra byens gymnasium var en glad og lettet Alberte Meier Rosendal, der fik huen på efter en veloverstået sidste eksamen og et 10-tal i mundtlig matematik. Hun glæder sig til et sabbatår hvor planen er at arbejde og rejse. Senere skal hun læse til tandlæge.

Sammen en anden nybagt STX-student, Christoffer Jong Bonne Holmstrøm, hejste hun flaget foran skolen på den store dag.

- Jeg skal hjem og hygge mig. Fest i aften? Det kommer an på hvordan det går Danmarks i EM-kampen i aften, griner Cristoffer Holmstrøm.

HF'er med topkarakter Mens flaget strøg til tops blev de første tre HF'ere udklækket. Ida Frost Petersen afsluttede med et 12-tal i engelsk. Og der var kram fra klassekammerater og familien. Bagefter blev hun foreviget foran Næstved Gymnasium og HF sammen med Emma Marie Korsgaard Nielsen og Tobias Magnus Lynge Nicolaisen,

Fredag er der dimission på Næstved Gymnasium og HF, og bagefter den traditionelle vogntur.

Fest på ZBC Der var store smil på Handelsgymnasiet, ZBC Næstved, da de første syv HHX-elever fik huen på. Og også vejrguderne var i godt humør - regnen holdt nemlig inde, da de første elever, der fik huen, traditionen tro hejste skolens flag i fællesskab. En af dem var Nikolej Simonsen:

- Det er lidt surrealistisk lige nu. Jeg har brugt tre år på den her skole, og nu er det bare slut. Det har været en fantastisk oplevelse at gå her. Man skal huske at nyde gymnasietiden. Selvfølgelig skal du fokusere på at lave dine opgaver og afleveringer, men du skal også nyde tiden med dine klassekammerater.

Lørdag er der dimission på Handelsgymnasiet, ZBC Næstved, hvor eleverne får deres eksamensbeviser. På den anden side venter der nu et helt nyt kapitel for de mange unge HHX'ere og mulighederne er mange, så det kan være svært at vælge.

- Lige nu skal jeg have et sabbatår. Jeg skal tjene nogle penge og hygge mig lidt, og så ved jeg ikke helt hvad planerne er efterfølgende. Det har jeg mit sabbatår til at finde ud af, smiler Nikolej.

