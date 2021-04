Se billedserie De tre hovedpersoner i storcentrets musikvideo Det' Lige Dig: Fra venstre grafiker Lise Staubo, centerdirektør Alida Christiansen og marketing manager Nanna Larsen. Foto: Næstved Storcenter

Åbningsforløsning: Centerdirektør overrasker i musikvideo

Næstved - 21. april 2021 kl. 07:31 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Nedlukningen bliver afløst af sol, sang og musik i Næstved Storcenter. Gangene har været mennesketomme siden 18. december, men nu er den stille tid forbi, og i dag bliver genåbningsglæden sluppet løs med udgivelsen af en vaskeægte musikvideo, hvor centerdirektør Alida Christiansen folder sig ud sammen med centerets marketing manager Nanna Larsen, art director Lise Staubo og technical manager Henrik Valentin.

Med på videoen er også medarbejdere fra Pilgrim, Ben & Jerrys, Kofoeds Kaffebar, rengøringspersonale og en af vagterne fra G4S. Næstved Storcenters direktør er ligesom solen - i strålende humør.

- Vi har været meget berørt af situationen. Stemningen på gangene - den vanlige summen af mennesker, har været afløst af larmende stilhed. Når jeg ser, hvordan det er gået andre steder, er Næstved Storcenter kommet godt ud af det. Der har været stor kreativitet, og midt i frustrationerne har jeg oplevet stor optimisme. Artiklen fortsætter under videoen.

Se filmen Musikvideo Næstved Storcenter her i stedet

Den bedste forårsdag - Det er så dejligt, at vi kan åbne igen. Jeg har glædet mig til at se de ansatte komme ud af deres små »huse« og sætte varer ud. De har længtes efter at åbne mindst ligeså meget, som vi har på centerkontoret. Man skal ikke underkende de følelser, der har været forbundet med nedlukningen, konstaterer Alida Christiansen.

Hun konstaterer, at det har været en historisk tid, og har egentlig ikke så meget lyst til at dvæle så meget mere ved det. Hun har fuldt fokus på forårets bedste dag i Næstved Storcenter.

Premiere på Spotify Ideen til musikvideoen kom hen over julen, hvor det stod klart, at situationen ikke er godt for nogen. I lyset af mangel på nærvær og fællesskab i det tomme center, stod det klart, at der var brug for at give noget af sig selv, der sætter aftryk hos alle.

- Vi havde et stort ønske om at bringe smilet frem hos vores besøgende og lade dem mærke, hvor meget vi har savnet dem. For selvom vi har mange besøgende, må ingen være i tvivl om, at vi er taknemmelige for hver eneste af dem, siger centerdirektør Alida Christiansen og tilføjer at Det' Lige Dig i dag har premiere på sociale medier og Spotify.

Hun er overbevist om, at alt bliver godt igen.

- Jeg tror, der vil komme en ny positiv bølge. En naturlig reaktion på at komme over på den anden side, hvor stadig flere bliver vaccineret og mere åbner op. Vi vil få øje på, at have det sjovt igen, lade os inspirere og være mindre bekymrede. Det glæder jeg mig til, siger Alida Christiansen.

