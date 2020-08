Åbent hus i tennisklubben

- Vi håber at rigtig mange har lyst til at opleve, hvor sjovt det er at spille tennis og lægger vejen forbi, siger klubformand Lisbeth Morell og uddyber:

Tennis på tilbud

For at tiltrække endnu flere til den klassiske ketchersport har klubben valgt at give gratis træning for juniorer resten af sommeren efter indmeldelse på 650 kroner, mens interesserede senior-begyndere kan blive tilknyttet Spil Tennis Nu hver onsdag fra klokken 18 til 18.30 for kun 500 kroner. Der følger også en gratis ketcher med efter indmeldelse, der koster 1.000 kroner for et vinterkontigent.