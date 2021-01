Åbent hus hos ZBC: Sådan bliver du vist rundt

Selvom alle undervisningsinstitutioner er lukket ned, har interesserede unge og deres forældre stadig mulighed for at se HHX, ZBC Næstved indefra og høre mere om skolen.

De har nemlig lavet et alternativ til det traditionelle åbent hus. Alle tirsdage, onsdage og torsdage fra i dag, den 14. januar, og frem til vinterferien er det muligt at bestille et virtuelt møde med en studievejleder, en underviser eller en nuværende elev.

- Selvom vi er lukket ned, vil vi gerne gøre de unge og deres forældre klogere på, hvordan det er at gå på HHX. På den her måde kan de både høre om vores spændende undervisning, vores gode studiemiljø og stærke fællesskab, selvom vi ikke har mulighed for at holde et traditionelt åbent hus, siger vicerektor Jimmy Otto Hass.