Åbent Atelier i mini-udgave

Åbent Atelier er aflyst. Muligheden for at besøge lokale kunstnere i hele Næstved Kommune via Åbent Atelier blev lukket ned på grund af frygten for corona og hvad pandemien kunne føre med sig af restriktioner.

Nu bliver der trods situationen mulighed for at se, hvad to malere, en billedhugger og en keramiker blandt andet ville have vist frem for deres gæster. På Herlufsholm Allé 12 udstiller Marie Færch malerier med naturmotiver og landskaber. Anette Strømsholt - også kendt fra et andet sted i det lokale kulturudbud: Nemlig Næstved Revyen - udstiller brugskunst og unikakeramik.